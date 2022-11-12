Самолет рейса Тель-Авив — Москва из-за тумана совершил посадку в Махачкале

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Самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву из-за тумана совершил посадку в Махачкале. Об этом стало известно в субботу, 12 ноября.

Сообщается, что самолет авиакомпании Red Wings должен был произвести плановую техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки, однако из-за плохой видимости и погодных условий борт приземлился в Махачкале.

На данный момент самолет совершил посадку в Махачкале, о дальнейшем плане полета командир воздушного судна обещал сообщить позднее, передает РИА Новости.

Ранее в ноябре самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале.

Кроме того, в иркутском аэропорту у самолета 2 ноября заклинило тормоза во время посадки. Из-за этой поломки у Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе.