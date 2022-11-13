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Цискаридзе назвал Гурченко вечной, незабываемой и любимой актрисой

Егор Провоторов
Общество
Цискаридзе назвал Гурченко вечной, незабываемой и любимой актрисой
Фото: Youtube / Сама Меньшова

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе опубликовал в своих соцсетях пост в память о советской и российской актрисе театра и кино Людмиле Гурченко. Трогательные слова были написаны в день рождения артистки.

Он назвал Гурченко замечательной женщиной и примадонной кино. Их знакомство состоялось после одного из спектаклей балетмейстера. По его словам, актриса зашла к нему в гримерную комнату, после чего у них завязалась дружба, которая продлилась до смерти артистки.

— Мне судьба подарила встречу с кумиром. После спектакля она, невероятная, талантливая, особенная — пришла ко мне за кулисы, — поделился Цискаридзе.

Он напомнил, что артисты начали общаться после этого визита и однажды вместе снялись в фотопроекте Кати Рождественской в стиле XX века. Эту память балетмейстер бережно хранит у себя дома.

Артист на своем канале в Telegram заметил, что всегда останется вечной, любимой и незабываемой актрисой. Своим поклонникам Цискаридзе предложил почтить память знаменитой артистки просмотром фильма «Вокзал на двоих».

Накануне Цискаридзе рассказал о недовольстве тем фактом, что его имя стараются не упоминать в Большом театре.

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