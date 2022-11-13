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Западные государства проводили испытания наркотических анальгетиков на территории Украины. Об этом рассказал журналистам главный государственный санитарный врач Луганской народной республики Дмитрий Докашенко.

До 2014 года на территории Украины проводились испытания различных медицинских препаратов. По словам специалиста, западные страны испытывали в стране анальгетики, так как это снижало затраты. Подобным образом государства могли меньше платить специалистам и добровольцам.

Это также позволило бы скрыть информацию об исследованиях в случае вероятной неудачи, передает РИА Новости. По словам Докашенко, самое главное, что в случае неудачи эти результаты не были бы приданы такой же быстрой огласке, как это бы произошло в любой европейской стране.

В середине сентября боец 92-й бригады Вооруженных сил Украины Василий Ковальчук рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе офицерский состав, массово употребляют амфетамин и марихуану. Он заметил, что начал курить «травку» именно в армии, употреблял ее в том числе и в ходе выполнения своих повседневных обязанностей. Некоторые командиры знали об этом и просили поделиться наркотическими веществами.