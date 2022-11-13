Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно об испытании наркотических анальгетиков Западом на Украине

Егор Провоторов
В мире
Стало известно об испытании наркотических анальгетиков Западом на Украине
Фото: Pixabay

Западные государства проводили испытания наркотических анальгетиков на территории Украины. Об этом рассказал журналистам главный государственный санитарный врач Луганской народной республики Дмитрий Докашенко.

До 2014 года на территории Украины проводились испытания различных медицинских препаратов. По словам специалиста, западные страны испытывали в стране анальгетики, так как это снижало затраты. Подобным образом государства могли меньше платить специалистам и добровольцам.

Это также позволило бы скрыть информацию об исследованиях в случае вероятной неудачи, передает РИА Новости. По словам Докашенко, самое главное, что в случае неудачи эти результаты не были бы приданы такой же быстрой огласке, как это бы произошло в любой европейской стране.

В середине сентября боец 92-й бригады Вооруженных сил Украины Василий Ковальчук рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе офицерский состав, массово употребляют амфетамин и марихуану. Он заметил, что начал курить «травку» именно в армии, употреблял ее в том числе и в ходе выполнения своих повседневных обязанностей. Некоторые командиры знали об этом и просили поделиться наркотическими веществами.

Украина ЛНР Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте