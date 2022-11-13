Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

FT: Estee Lauder может купить Tom Ford 14 ноября

Александр Афонин
В мире
FT: Estee Lauder может купить Tom Ford 14 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американская компания по производству косметики Estee Lauder может приобрести модный дом Tom Ford 14 ноября, сделка оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По информации издания, переговоры по покупке модного дома могут состояться уже 14 ноября. Для производителя косметики сделка станет самой крупной в своей истории. На данный момент компания обладает правами на изготовление косметики и парфюмерии Tom Ford, передает РБК.

28 октября американский предприниматель Илон Маск завершил процесс сделки по покупке компании Twitter и возглавил холдинг, владеющий одноименной социальной сетью. В этот же день предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру Twitter и заявило, что не намерено туда возвращаться.

До этого испанская группа компаний Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, подтвердила информацию о продаже бизнеса в России ливанской Daher Holding. На сегодняшний день сделка будет означать прекращение деятельности Inditex на территории РФ.

Бизнес Косметика Одежда сделка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте