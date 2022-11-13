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Москвича рассказали, как город поддерживает развитие туризма для людей старше 55 лет

Александр Афонин
Город
Москвича рассказали, как город поддерживает развитие туризма для людей старше 55 лет
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этом летнем сезоне в столице было отмечено значительное увеличение числа туристов старшего поколения из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

Количество туристов «серебряного возраста» с каждым годом возрастает. Этому способствует действие программы стимулирования поездок путешественников старшего поколения. Она была внедрена под руководством властей Москвы.

В рамках программы туроператоры могут получить компенсацию. Точная сумма рассчитывается от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий одним человеком.

Выплаты в среднем составляют от одной до пяти тысяч рублей. Они позволяют операторам делать больше скидок и специальных предложений для путешественников «серебряного» возраста, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что турпоток в Москву за лето вырос примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 6,2 миллиона туристов, которые посетили Москву, 5,6 миллиона оказались россиянами.

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