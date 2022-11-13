Ефимов: Москвичи заключили первые договоры соцнайма в электронном виде

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Москвичи заключили первые 10 договоров социального найма в электронном виде при помощи портала mos.ru. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент все 28 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах переведены в электронный вид. Такие документы имеют ту же юридическую силу, что и бумажные аналоги.

— При обращении за госуслугой по заключению договора соцнайма через портал mos.ru в личный кабинет пользователя поступает сообщение с инструкцией по ее бесплатному получению, — добавил Ефимов.

Заключение договоров соцнайма является одной из самых популярных услуг департамента городского имущества. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, получить такую госуслугу могут граждане, занимающие квартиры по ордеру на жилое помещение или по решению различных органов власти.

Договор соцнайма требуется, например, для приватизации недвижимости. В таком случае дополнительные соглашения нужно заключить, если меняются технические характеристики жилья или состав семьи.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что москвичи могут получить согласие на обмен жилья и заключить договор социального найма онлайн, две госуслуги объединили в одну.

Новая госуслуга называется «Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма, и заключение договоров социального найма на жилые помещения по итогам обмена».