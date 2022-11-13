Путин внес поправку в законопроект о лишении приобретенного гражданства

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о гражданстве, согласно которой предлагаются причины для лишения приобретенного гражданства. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

— Президент России внес в Государственную думу поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства Российской Федерации за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, а также за участие в деятельности нежелательной НПО, — сказал он.

По словам главы комиссии, на данный момент в России числится 67 нежелательных иностранных организаций. Эти компании ведут активную антироссийскую деятельность и разжигают межнациональную вражду. Пискарев отметил, что внесенная со стороны Путина поправка «абсолютно справедлива», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Государственную думу поступила президентская поправка к законопроекту, в которой предлагается лишать приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Законопроект о лишении приобретенного гражданства был принять в первом чтении.