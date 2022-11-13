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СБУ начала проверку сообщений о «пророссийских» песнопениях в Киево-Печерской лавре

Евгений Белоусов
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СБУ начала проверку сообщений о «пророссийских» песнопениях в Киево-Печерской лавре
Фото: Роман Наумов / CC BY-SA 4.0

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку информации о «пророссийских» песнопениях в Киево-Печерской лавре. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— О ситуации относительно видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской лавры: уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины, — заявил он.

Видео, о котором идет речь, опубликовал священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Емельян. На кадрах слышна песня «Похвала Пресвятой Богородицы», в которой поется о пробуждении Руси, передает ТАСС.

В последнее время на Украине участились случаи борьбы с русской культурой. Так, 11 октября в центре Киева был демонтирован памятник великому поэту Александру Пушкину. Как утверждается, снос монумента посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову.

В конце августа Городская рада Киева переименовала 95 улиц, площадей и переулков, «связанных с Россией и советским прошлым». Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что данный процесс на этом не завершится. Работа по этому направлению продолжится на следующем пленарном заседании ведомства.

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