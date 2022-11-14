Народный календарь. Как не навлечь несчастье 17 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

17 ноября православные христиане почитают память святых священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера — учеников и последователей апостола Павла. В народном календаре эта дата получила название Еремин день.

В этот день запрещалось что-либо выносить из дома и давать взаймы, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Считается, что в этот день нельзя играть свадьбы, судиться, начинать новые дела и совершать знакомства. Все это не будет иметь пользы.

В этот день было принято чертить мелом кресты над дверями и окнами, чтобы нечистая сила не проникла в жилище. С этой же целью на подоконнике раскладывали гроздья рябины. Чтобы отучить мужа от пьянства и загулов, в Еремин день его нужно было удержать дома. Если это сделать, то мужчина переосмыслит свое поведение и станет на путь истинный.

Приметы погоды

Увидели комара? Значит, зима будет теплой.

Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме.

Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

Если куры кудахчут, ощипывают и перебирают перья, то будет снегопад.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор