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Роналду пожаловался на предательство со стороны «Манчестер Юнайтед»

Егор Провоторов
Спорт
Роналду пожаловался на предательство со стороны «Манчестер Юнайтед»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним обращаются в клубе. Португалец раздражен тем, что его сделали «белой вороной», которую обвиняют в неудачах команды, и считает, что теперь его активно вытесняют.

— «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находится внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали, — заявил Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану из The Sun.

По его словам, у него сложилось ощущение, что некоторые люди не желали видеть его в манчестерском клубе не только в нынешнем, но и в прошлом сезоне. Также португальский форвард заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика Тен Хага, поскольку тот не проявляет уважения к нападающему.

Интервью вышло накануне большого перерыва в мировом клубном футболе, связанного с проведением чемпионата мира в Катаре, пишет Sport24.

В конце октября стало известно, что Роналду считает свое возвращению в состав «красных дьяволов» катастрофой.

Футбол Манчестер Криштиану Роналду
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