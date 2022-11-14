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Число жертв давки в Сеуле на Хеллоуин возросло до 158 человек

Егор Провоторов
Происшествия
Число жертв давки в Сеуле на Хеллоуин возросло до 158 человек
Фото: Unsplash

Количество жертв трагической давки в Южной Корее увеличилось до 158 человек. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в министерстве внутренних дел и безопасности азиатской республики.

По последней информации, среди пострадавших в результате инцидента числятся 196 человек, десять из них до сих пор госпитализированы и находятся в медицинских учреждениях Сеула, пишет РИА Новости.

Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на 30 октября в сеульском районе Итхэвон, где на мероприятия по случаю Хеллоуина собрались десятки тысяч человек. Среди них были в том числе и туристы, жертвами трагедии стали 26 иностранных граждан, в том числе четверо россиянок.

«Вечерняя Москва» на фоне шокирующей трагедии решила узнать, как при массовых мероприятиях не стать жертвой давки в толпе. Так, эксперт по безопасности Станислав Петров советует во время посещений мест скопления людей быть готовым к любым происшествиям.

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