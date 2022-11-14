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Диетолог Соломатина перечислила самые полезные супы

Игорь Синельников

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Общество
Диетолог Соломатина перечислила самые полезные супы
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

При приготовлении и употреблении супов необходимо соблюдать определенные правила, чтобы они оставались полезными. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

К полезным супам прежде всего можно отнести овощные, а также супы на бульоне, рассказала диетолог.

— Полезными могут быть самые разные супы-пюре. Какие-то из них более полезные, какие-то — менее, но все они являются хорошими. Либо супы на бульоне из птицы, рыбы, курицы, кролика, нежирной телятины, — отметила собеседница «ВМ».

Однако она подчеркнула, что лучше, если этот мясной продукт будет домашним.

— Если происхождение неизвестно, лучше варить на втором бульоне. Тогда мы первый бульон сливаем и варим уже на втором, — порекомендовала Соломатина.

Существуют разные полезные холодные супы, которые относят к вегетарианским: например, гаспачо и окрошка, отметила врач. Но здесь все зависит от предпочтений конкретного человека. Например, не каждому подойдет холодный суп из сухофруктов: он очень полезный, но слишком концентрированный.

Соломатина подчеркнула, что не все супы полезно есть на завтрак или ужин.

— Мы привыкли есть суп на обед. Некоторые народы вообще не едят никаких супов. Есть национальные традиции: например, в Колумбии принято есть суп на завтрак, причем мясной и наваристый. Но с утра у многих желудочно-кишечный тракт еще не проснулся, поэтому наваристые супы на мясном бульоне лучше не есть в это время. Хотя, если используется легкий мясной бульон, можно есть утром и вечером вместо ужина, ничего страшного в этом нет. Если суп вегетарианский, вроде рагу, но с водой, его можно есть в любое время, — объяснила диетолог.

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