«Открой#Моспром»: стартовал новый цикл экскурсий по заводам и фабрикам

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

В рамках проекта «Открой#Моспром» с 14 ноября по 2 декабря пройдет серия экскурсий по промышленным предприятиям города. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего за три недели состоится более 170 экскурсий.

— За неделю более двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. Регистрация продолжается, и в течение двух недель горожане смогут записаться на будущие экскурсии. Также увеличилось количество предприятий — посетить теперь можно более 35 площадок, — рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

По словам главы ведомства, среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, выпускающий штампованные детали для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей. Также среди новых площадок — «Московский комбинат игрушек», где производят настольные игры, и «МикроЭМ Технологии», где выпускают печатные платы.

24 ноября будут организованы экскурсии по специальному IT-маршруту. Гости посетят площадку одного из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники и побывают в офисе российской технологической компании VK.

Кроме того, продолжаются экскурсии и на предприятия, которые уже около четырех лет участвуют в проекте. На Щербинском лифтостроительном заводе гостей ближе знакомят с процессом производства лифтовых кабин, устанавливаемых в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод «Трансмаш» показывают, как производятся тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов.

Также экскурсанты смогут принять участие в мастер-классах и узнать об истории столичной промышленности в музеях предприятий.

Регистрация на участие открыта на сайте проекта https://otkroimosprom.ru/events.