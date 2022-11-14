Ефимов: Москва заключила с инвестором 10-й договор о выделении земли за рубль в год

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Москва заключила с ООО «Илкон» договор о предоставлении в аренду участка по льготной ставке один рубль в год. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы заключили с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,36 гектара по ставке один рубль в год. Это уже 10-й подобный договор в столице, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, «Илкон» более 20 лет производит и поставляет офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Компания ежегодно выпускает 335 тысяч изделий. Объем продукции после реализации проекта увеличится до 480 тысяч единиц в год, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договор заключен на пять лет, в течение которых «Илкон» должен завершить строительство производственного комплекса. Общая площадь объекта будет превышать 7,6 тысячи квадратных метров.

До этого Ефимов рассказал, что москвичи могут получить согласие на обмен жилья и заключить договор социального найма онлайн, две госуслуги объединили в одну.

Новая госуслуга называется «Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма, и заключение договоров социального найма на жилые помещения по итогам обмена».