«Остался естественный прикус»: эксперт рассказала, какие части тела Успенская не переделала

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Певица Любовь Успенская не скрывает, что стремится оставаться молодой и красивой. Она неоднократно меняла различные части тела и делала операции. Пластический хирург Надежда Петраш предположила, что именно могла сделать с собой 68-летняя исполнительница.

По ее словам, артистка делала маммопластику, липосакцию с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Кроме того, Успенская не обошла стороной и лицо — фейслифтинг, лифтинг лба, липофилинг. Однако кое-что певица оставила не тронутым.

— Если сравнивать более ранее снимки артистки с новыми, однозначно можно сказать, что форму подбородка певица не меняла — остался на месте естественный прикус, — сказала Петраш.

Для сияния кожи и избавления от морщин, считает специалист, Успенская нашла хорошего косметолога, передает StarHit.

До этого Надежда Петраш рассказала, какие процедуры не стоит делать молодым девушкам. Так, препараты с ретинолом рекомендованы в более старшем возрасте. Молодым чаще советуют лечебные пилинги.