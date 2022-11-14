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Сергунина пригласила москвичей в культурные центры и библиотеки на день открытых дверей

Василий Плиткин
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Сергунина пригласила москвичей в культурные центры и библиотеки на день открытых дверей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Сущёвская улица, 14 Карта всех событий

Горожан приглашают на единый день открытых дверей, который пройдет 19 ноября в столичных библиотеках и культурных центрах. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 14 ноября.

— В этот раз к единому дню открытых дверей присоединится более 230 библиотек и культурных центров. Они презентуют посетителям свои программы, предложат принять участие в пробных занятиях и мастер-классах, помогут подобрать хобби. В конце лета на такой же познавательной акции побывали 44 тысячи человек, — отметила Наталья Сергунина.

По словам заммэра, для посетителей проведут познавательные лекции и экскурсии, желающие смогут посмотреть спектакли и послушать концерты, узнать о книжных новинках, посетить художественные выставки и многое другое.

Например, библиотека искусств имени А. П. Боголюбова в 12:00 приглашает на экскурсию по городской усадьбе Николая Третьякова, где и находится сама библиотека. Библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского в 14:00 приглашает горожан на представление театра-студии «Маски». Актеры представят одноименную постановку, которая стала лауреатом Всероссийского кинофестиваля позитивного кино в номинации «Лучший музыкально-пластический спектакль». В детской библиотеке № 145 в 15:00 состоится игра-квест «История стекольного завода в Царицыно».

В культурном центре «Меридиан» в 17:00 пройдет мастер-класс по акробатике и жонглированию для детей от 6 до 12 лет. В 18:00 библиотека имени А. Н. Толстого организует встречу с современной российской писательницей Александрой Марининой. В это же время Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова проведет экскурсию по своему редкому книжному фонду, в котором насчитывается более 15 тысячи изданий XVII–XXI веков.

Полный список мероприятий опубликован на сайте проекта «Мосразвитие». На некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться.

В конце октября Сергунина рассказала о модернизации московских музыкальных школ в рамках проекта «Искусство — детям».

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