Новый сверхлегкий шлем из композитной брони разработали в России

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сверхлегкий шлем из композитной брони создали в России. Об этом рассказал заместитель генерального директора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов.

По его словам, вес изобретения составляет 700 граммов. Это на 300 граммов легче, нежели шлемы 6Б47, которые поступают на серийное оснащение российской армии.

По словам Фаустова, в настоящее время о постановке изобретения на серийное производство говорить пока рано.

Заместитель генерального директора предприятия уточнил, что 6Б47 представляет собой самый легкий шлем среди аналогов в главных военных державах. Так, в Вооруженных силах США шлемы весят на 200 граммов больше отечественных, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что концерн «Калашников» планирует увеличить производство всей линейки своей продукции в 2023 году. Об этом рассказал президент группы компаний Алан Лушников. По его словам, планируется нарастить производство как стрелкового оружия, так и высокоточного. Кроме того, увеличится производство снарядов и беспилотников.