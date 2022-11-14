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В России выявили 4578 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4578 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 4578 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 14 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 61 летальный исход от коронавирусной инфекции. При этом 494 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 4460 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 4578 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

Недавно в России выявили два новых геноварианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе вариант «цербер». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как долго коронавирус будет так стремительно мутировать и почему он не перестает видоизменяться.

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