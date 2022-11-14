Генпрокуратура признала деятельность организации «Open Press» нежелательной в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность французской организации «Open Press». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник, 14 ноября.

— По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации «Open Press» (Французская Республика), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, деятельность «Open Press» может представлять угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решение было направлена в Минюст России. Сведения об организации будут внесены в соответствующий перечень, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. По словам депутата Александра Якубовского, организация не попадает под действие закона об иноагентах.