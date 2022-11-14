«Театр Мост» представит постановку «104 страницы про любовь» по пьесе Радзинского

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«Театр Мост» представит постановку «104 страницы про любовь» по произведению Эдварда Радзинского. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Первые показы спектакля пройдут на основной сцене студии 1, 2 и 13 декабря. Режиссером-постановщиком выступил Георгий Долмазян.

— Режиссер-постановщик признается, что в инсценировку о любви стюардессы Наташи и сотрудника НИИ с именем Электрон он добавил и физики, и лирики, и атмосферной аутентичной музыки шестидесятых, и современной динамики, — говорится в пресс-релизе.

В театре добавили, что постановка поможет зрителям понять, как вечно чувство любви.

До этого сообщалось, что московский «Театр Мост» в ноябре четыре раза покажет спектакль «Достоевская. Сны Анны» в постановке Георгия Долмазяна. Спектакль был выпущен в прошлом сезоне. С тех пор постановка стала «лаконичнее, точнее и сыграннее». Спектакль уже показали на основной сцене театра 3 и 4 ноября. Предстоящие спектакли ожидаются 23 и 24 ноября.

8 октября «Мост» представил премьеру детского спектакля «Мое счастливое детство».