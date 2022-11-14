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Автоэксперт Кадаков оценил идею ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Кадаков оценил идею ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить разрешенную скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 километров в час.

Эксперт отметил, что предложение об ограничении скорости — верное, но вопрос в том, как это контролировать.

Специалист добавил, что редко кто покупает защиту при использовании СИМ, например шлемы, а этом могло бы уберечь от серьезных травм.

— Да, наверное, можно предложенные меры обсудить, зарегулировать всё на бумаге можно, а по факту никто не будет выполнять. Меня всегда интересует механизм, — отметил Кадаков в комментарии RT.

Какие существуют правила передвижения на электросамокатах, рассказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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