Автоэксперт Кадаков оценил идею ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

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Автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить разрешенную скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 километров в час.

Эксперт отметил, что предложение об ограничении скорости — верное, но вопрос в том, как это контролировать.

Специалист добавил, что редко кто покупает защиту при использовании СИМ, например шлемы, а этом могло бы уберечь от серьезных травм.

— Да, наверное, можно предложенные меры обсудить, зарегулировать всё на бумаге можно, а по факту никто не будет выполнять. Меня всегда интересует механизм, — отметил Кадаков в комментарии RT.

Какие существуют правила передвижения на электросамокатах, рассказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.