Эксперт напомнил правила езды на электросамокатах

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Какие существуют правила передвижения на электросамокатах, рассказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В настоящее время установлена предельная допустимая скорость электросамоката — 25 км/ч. Вес транспорта не должен при этом превышать 35 килограммов. Шапарин отметил, что в законах не указано, где можно передвигаться на самокате: по тротуару или проезжей части.

— Наша позиция проста: если человек едет по проезжей части на любом виде транспорта, будь то самокат или электросамокат, который может быть мощнее мопеда, водитель должен знать ПДД, он должен был получить права категории М как минимум, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

По его словам, этим летом электросамокатов будет больше на дорогах Московского региона, чем в прошлом году. При этом, по мнению эксперта, инфраструктура российских городов не полностью готова к такому виду транспорта.

17 марта в Подмосковье начался сезон проката элеткросамокатов. Сейчас аренда самокатов доступна в трех городских округах региона, до конца марта прокат организуют в восемнадцати округах, передает РИАМО.

До этого руководитель велоклуба Константин Маркачев рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона.