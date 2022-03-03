Эксперт рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона

Фото: Pixabay

Чтобы подготовить велосипед к началу весенне-летнего сезона, необходимо проверить его состояние, осуществить смазку деталей. Если велосипед использовался в течение всего зимнего периода, стоит провести полный технический осмотр. Об этом рассказал руководитель велоклуба Константин Маркачев.

— В любом случае, нужно сделать минимальный техосмотр. Даже если вы не ездили на велосипеде всю зиму и он у вас просто стоял на балконе. Все равно нужно все проверить и смазать, чтобы все переключатели и тормоза работали, — рассказал Маркачев в комментарии РИАМО.

Если человек периодически использовал велосипед зимой, нужно внимательно осмотреть транспортное средство и перебрать его детали. При необходимости провести ремонт или замену. Кроме того, важно смазать механизмы.

Такая проверка после зимы необходима, так как коммунальные службы используют противогололедные материалы, которые могут оказать негативное влияние на состояние деталей велосипеда.

До этого Константин Маркачев посоветовал велосипедистам‑новичкам подождать весны для открытия сезона.