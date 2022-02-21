Велосипедистам‑новичкам посоветовали подождать весны для открытия сезона

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Несмотря на то, что сейчас в Московском регионе установилась аномально теплая погода, новичкам и тем, кто не уверен в своих навыках, лучше дождаться схода снега для того, чтобы начать кататься на велосипедах. Об этом сообщил руководитель велоклуба Константин Маркачев.

Он отметил, что опытные велосипедисты не прекращают кататься даже в зимний период. Новичкам же стоит подождать, пока снег полностью сойдет.

— Все зависит от опыта велосипедиста, многие не прекращают катание даже в зимнее время, если это позволяют велосипед, экипировка и навыки самого велосипедиста, — отметил Маркачев в комментарии РИАМО.

Руководитель велоклуба добавил, что традиционно сезон стартует с наступлением весны, в апреле.

До этого эксперт дал пять советов по безопасному катанию на велосипеде зимой. Как отмечает Михаил Красильников, грамотно подобранная форма помогает не замерзать и не испытывать неудобства. Слишком теплая, толстая одежда подходит для неторопливых передвижений, а при активной езде в ней можно быстро вспотеть.