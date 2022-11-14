Бывший завод «Зингер» горит в Подмосковье

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Россия, Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 Карта всех событий

В Подмосковье горит бывший завод «Зингер». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 14 ноября.

По информации ведомства, возгорание произошло в городе Подольске на улице Комсомольской, дом № 1. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

Для тушения привлечено 30 единиц техники и 94 человека, в том числе 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники ведомства.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 150 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Справка

В 1900 году успешная межнациональная корпорация «Зингер» купила участок земли в Подольске, где спустя два года построила свой первый российский завод. В 1902 году с конвейера сошла первая швейная машинка «Зингер». Спустя 11 лет, в 1913 году, завод стал выпускать по 600 тысяч швейных машин в год. Помимо своей основной продукции, с 1918 по 1923 год завод выпускал в основном чугунки и сковородки.

На данный момент завод является недействующим. До пожара в нем находились офисные здания.