Актер и отец Дженнифер Энистон Джон скончался в возрасте 89 лет

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Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, скончался на 90-м году жизни. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказала сама актриса.

— Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел в небеса с миром и без боли, — передает слова актрисы РИА Новости.

Яннис Анастасакис (настоящее имя актера) родился 24 июля 1933 года на острове Крит в семье ветерана Первой мировой войны. Семья будущего актера эмигрировала в США, когда ему было всего два года.

Получив театральное образование в Университете штата Пенсильвании, Энистон начал карьеру в ВМС США. Однако вскоре он стал появляться в небольших ролях на телеэкранах. Коньком Энистона стали телесериалы. Наибольшую популярность ему принесла роль в популярной мыльной опере «Дни нашей жизни» в 1980-х годах.

В 1969 году супруга Энистона, актриса Нэнси Доу, родила ему дочку Дженнифер, которая в будущем стала популярной актрисой и режиссером, получив за свою карьеру премии «Эмми» и «Золотой глобус».