Две столичные разработки стали лауреатами всероссийского экологического конкурса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Два цифровых проекта столицы стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — экология». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 15 ноября.

— Проведение конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — экология» уже становится доброй традицией. Это, наверное, один из самых крупных экологических конкурсов в России как по количеству номинаций, так и по количеству субъектов Российской Федерации, принимающих в нем участие, — сказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Всего в этом году приняли участие более 300 проектов со всей страны. Конкурсанты соревновались в 26 номинациях. Лучшие разработки были отобраны путем проведения онлайн-голосования и дополнительного отбора экспертным жюри.

По итогам конкурса лидерами стали два столичных проекта — сервис «Вывоз ненужных вещей», позволяющий быстро и экологично избавиться от ненужных вещей, а также система цифрового контроля утилизации строительных отходов, с помощью которой можно отслеживать движение спецтехники с отходами строительства и сноса, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 ноября стало известно, что столичные школьники завоевали золотые медали на международном конкурсе юных изобретателей IYIA. Свои инновационные идеи и проекты подростки представили в виде дизайна, макетов, прототипов или готовых к коммерциализации продуктов.