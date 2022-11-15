Ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» получил официальный адрес

Столичный департамент городского имущества присвоил адрес новому ледовому дворцу на территории олимпийского комплекса «Лужники». Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
— Ледовому дворцу «Кристалл» присвоен адрес: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, улица Лужники, дом 24, строение 14. Объект расположится недалеко от Малой спортивной арены и Дворца спорта на месте старого катка, — сказал он.
Ледовый дворец расположился на месте бывшего тренировочного катка «Кристалл». В его состав войдут три этажа, а площадь здания составит 24,5 тысячи квадратных метров. Главной особенностью строения станет 14-метровое панорамное витражное остекление, передает официальный сайт мэра Москвы.
В октябре сообщалось, что пять многоквартирных домов, которые строят по программе реновации, получили адреса. По словам Максима Гамана, здания находятся в Дмитровском, Даниловском, Бабушкинском, Донском районах и в Южном Медведкове.