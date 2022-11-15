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Зеленский: Зерновая сделка может стать бессрочной

Араз Салехов
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Зеленский: Зерновая сделка может стать бессрочной
Фото: president.gov.ua

Зерновая сделка может стать бессрочной. Такое мнение во вторник, 15 ноября, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

— Я считаю, что наша инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Поэтому для этого предлагаю расширить инициативу по экспорту зерна на другие наши порты, в частности, на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области, — отметил он.

Украинский лидер призвал поддержать такую идею. По его словам, «в этом году Украина может экспортировать 45 миллионов тонн продовольствия», сообщает ТАСС.

В четверг, 3 ноября, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из украинских портов вышли первые шесть судов после возобновления зерновой сделки. Он уточнил, что количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Украина нарушить договоренности по зерновой сделке. Политолог Аслан Рубаев считает, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

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