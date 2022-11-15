В Подмосковье контролируют качество воздуха в режиме реального времени

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В Московской области контроль качества атмосферного воздуха осуществляется круглосуточно, в режиме реального времени. Мониторинг проводят такие организации, как Минэкологии региона, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Также проверки ведут предприятия, эксплуатирующие источники выбросов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

С января по сентябрь текущего года было проведено свыше семисот выездов мобильных лабораторий. Они взяли пробы атмосферного воздуха в 2203 точках.

Если требуется срочная проверка качества воздуха, каждый желающий может обратиться в дежурную службу «Мособлэкомониторинга». Специалисты круглосуточно принимают обращения от местных жителей.

Ранее стало известно, что инспекторы эконадзора установили факт незаконного сброса сточных вод на почву в подмосковном Солнечногорске. Жалоба поступила от жителей деревни Брехово, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский рассказал о мерах, принимаемых городом для снижения вредных выбросов в атмосферный воздух.