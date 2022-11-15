Турецкие СМИ: Женщину, устроившую теракт в Стамбуле, готовили инструкторы из США

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Женщину, устроившую теракт в Стамбуле, готовили инструкторы из США. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

По данным издания, в Стамбул террористку направили из сирийского города Айн-эль-Араб, также известного как Кобани, а руководили ее действиями представители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщили в 360 со ссылкой на местную газету.

Теракт, о котором идет речь, произошел в воскресенье, 13 ноября. На людной улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».