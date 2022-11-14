Подумала, что осталась незамеченной: что известно о теракте на улице Истикляль в Стамбуле

Фото: EPA

13 ноября в Стамбуле примерно в 16:20 произошел теракт. Предварительно, к нему причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на одной из самых популярных туристических улиц — Истикляль. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Что известно о данной трагедии на этот час — в материале «Вечерней Москвы».

Взрыв на улице Истикляль

Врыв произошел в районе четырех часов дня. В этот момент на улице было людно, о чем говорит множество видеозаписей с места происшествия.

Из-за того, что взрыв произошел прямо в толпе, в результате происшествия пострадало достаточно много человек: на данный момент сообщается о шести погибших, еще 81 человек пострадал, среди них — трое россиян. В генконсульстве РФ сообщили, что их жизни уже ничего не угрожает.

Это происшествие вызвало такой общественный резонанс, что властям страны пришлось запретить выпуск новостей на эту тему. Позже ситуацию комментировали только официальные представители ведомств и правительства.

Фото: РИА Новости

Практически сразу появилась версия о том, что произошедшее не случайность, а теракт. Так, сперва местные СМИ сообщали о том, что устройство активировал террорист-смертник, однако позже стало известно, что в толпе взорвалась оставленная сумка. Об этом говорили представители власти, например, глава турецкого Минюста сообщил, что устройство могло быть с дистанционной детонацией или на таймере.

Через некоторое время появились сообщения, о том, что полиция установила личность подозреваемой в организации взрыва. Предполагаемого террориста сотрудники правоохранительных органов вычислили на видеозаписи из толпы убегающих людей.

Вскоре предполагаемую виновницу задержали по месту проживания. Почему она решила прятаться именно там, «Вечерней Москве» рассказал бывший начальник антитеррористического подразделения ФСБ, подполковник запаса Александр Гусак.

По его словам, такую ошибку преступники, в том числе и террористы, совершают часто. Это может быть вызвано неопытностью или самонадеянностью, верой в то, что они при совершении злодеяния не оставили следов.

— Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно, но, скорее всего, злоумышленница подумала, что она осталась незамеченной. А в наше время технологии шагнули настолько далеко вперед, что не оставить следов практически невозможно: всюду видеокамеры, сигналы мобильных телефонов, которые можно отследить, — сообщил Гусак.

Также эксперт отметил, что, возможно, для подозреваемой этот теракт был первым преступлением и подобное поведение террористки было связано с сильным эмоциональным всплеском.

Так или иначе, но после задержания турецкие полицейские тут же провели обыск помещения, в котором нашли пистолет с патронами. После этого подозреваемую доставили в участок.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что задержанная может быть сторонницей запрещенных в Турции и действующих в Сирии организаций — Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Партии демократического единства».

Позже турецкие СМИ сообщили о том, что женщина призналась в связях с РПК.

Реакция на теракт

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что осуждает исполнителей теракта, и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».

А министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Вашингтона на взрыв.

— Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, — заметил глава ведомства в интервью «Анадолу».

Политик сообщил, что неискренность бывших партнеров Анкары особенно заметна, так как они прячут террористов на своей территории и официально присылают им деньги.

Фото: Ксения Семеновская/ТАСС

Позже Сойлу уже в открытую сообщил о том, что турецкие власти подозревают США в организации теракта.

— Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию, — заявил министр внутренних дел Турции.

Бороться любыми способами

Для того чтобы понять, кому может быть выгоден теракт, корреспондент «ВМ» связался с политологом, экспертом международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархадом Ибрагимовым.

По его мнению, взрыв организовала РПК, которая готова бороться с Турцией любыми способами, в том числе и террористическими. Цель организации — отделение от государства и образование независимого Курдистана.

Также эксперт заявил, что группировка имеет серьезную финансовую помощь с запада, что подтверждается заявлениями главы МВД Турции о непринятии соболезнований от Вашингтона.

— США не устраивает, что Турция проводит чрезмерно независимую внешнюю политику: сближается с Россией, говорит о своих интересах, собирается активно сотрудничать с Китаем. Все это не укладывается в логику Вашингтона. Американцы используют курдский вопрос в качестве рычага давления на Анкару, — поясняет Ибрагимов.

А с полученным финансированием радикальные группировки готовы до невозможности обострять уже давно стоящий в Турции курдский вопрос.