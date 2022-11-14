Турецкие СМИ сообщили о задержании подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

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Турецкие СМИ сообщили о задержании женщины, которая подозревается в совершении теракта на улице Истикляль в центре Стамбула. Соответствующие кадры увидели свет в понедельник, 14 ноября.

Задержание произошло в квартире жилого дома, где проживала подозреваемая. Сотрудники правоохранительных органов зашли к женщине домой, арестовали ее и провели обыск в помещении. В квартире были обнаружены пистолет и патроны. После этого подозреваемую вывели из здания и доставили в участок.

Взрыв, о котором идет речь, произошел накануне вечером в центре европейской части Стамбула. Недалеко от места теракта находилось российское консульство.

По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, число пострадавших при теракте составило 81 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Российских граждан среди них нет.

Позже министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у местного правительства есть две версии относительно террористической атаки в центре Стамбула. По его словам, есть вариант, согласно которому в оставленном пакете находилось взрывное устройство.