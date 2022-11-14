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Глава Минюста Турции рассказал о двух версиях по теракту в Стамбуле

Егор Провоторов
В мире
Глава Минюста Турции рассказал о двух версиях по теракту в Стамбуле
Фото: shutterstock

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в воскресенье, 13 ноября, заявил, что у местного правительства есть две версии относительно террористической атаки в центре Стамбула. Глава ведомства поделился этой информацией в ходе беседы с журналистами телеканала Al Haber.

По словам Боздага, есть вариант, согласно которому в оставленном пакете находилось взрывное устройство, которой либо взорвалось само по себе или же кто-то запустил детонацию дистанционно. Глава турецкого Минюста заявил, что все это сейчас анализируется.

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности. Генконсульство РФ в городе сообщило, что россиян среди пострадавших при теракте нет.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт совершила женщина. По словам турецкого политика, число пострадавших при теракте в настоящий момент увеличилось до 81 человека. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

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