Генконсульство России в Стамбуле: Граждан РФ среди пострадавших при взрыве нет

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Граждане России не пострадали при взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Генконсульства РФ в городе.

— По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют, — говорится в сообщении.

Генконсульство продолжит внимательно следить за ситуацией в городе, говорится в официальном сообществе Генерального консульства в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва является теракт. Как сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при взрыве погибли шесть человек. Он также подтвердил, что причиной взрыва является теракт. Президент пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».