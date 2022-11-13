Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генконсульство России в Стамбуле: Граждан РФ среди пострадавших при взрыве нет

Евгений Белоусов
В мире
Генконсульство России в Стамбуле: Граждан РФ среди пострадавших при взрыве нет
Фото: Pixabay

Граждане России не пострадали при взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Генконсульства РФ в городе.

— По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют, — говорится в сообщении.

Генконсульство продолжит внимательно следить за ситуацией в городе, говорится в официальном сообществе Генерального консульства в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва является теракт. Как сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при взрыве погибли шесть человек. Он также подтвердил, что причиной взрыва является теракт. Президент пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».

Взрывы Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте