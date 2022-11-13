Эрдоган: Число погибших из-за взрыва в Стамбуле увеличилось до шести человек

Фото: tccb.gov.tr

Число погибших при взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула, увеличилось до шести человек. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека, — заявил он.

Турецкий лидер также подтвердил, что основная версия взрыва — теракт. Он осудил исполнителей теракта и пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам», передает ТАСС.

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва является теракт. Генконсульство России в городе не располагает информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве.

В конце октября в результате нападения террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз погибли 15 человек.