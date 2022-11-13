Взрыв прогремел на одной из самых популярных улиц Стамбула

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На улице Истикляль, одной из самых популярных улиц Стамбула среди туристов, прогремел взрыв. Об этом стало известно в воскресенье, 13 ноября.

Недалеко от улицы, на которой произошел взрыв, находится российское консульство. По предварительным данным, при взрыве пострадали люди, было ранено не менее 10 человек. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности, передает РИА Новости.

В конце сентября трое злоумышленников проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт. Террористы под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в участок. Когда их попытались задержать, началась перестрелка. Двое из трех террористов оказались женщинами.

Кроме того, в сентябре российский дипломат, а также охранник посольства РФ получили ранения в результате теракта около посольства в Кабуле.

В следующем месяце в результате нападения террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз погибли 15 человек. Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея. Еще 10 человек были ранены.