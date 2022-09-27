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Теракт произошел в турецком городе Мерсин

Егор Провоторов
В мире
Теракт произошел в турецком городе Мерсин
Фото: Unsplash

В ночь на вторник, 27 сентября, трое злоумышленников проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт.

По информации местных журналистов, террористы под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в участок. Когда их попытались задержать, то началась перестрелка. Также телеканал РЕН-ТВ сообщает о взрывах в Мерсине. По предварительной информации, двое из трех террористов были женщинами.

Известно, что двое полицейских пострадали в результате инцидента, они в тяжелом состоянии. Один из нападавших был ликвидирован, еще один — задержан. Еще одну злоумышленницу сейчас разыскивают. Известно, что у террористов при себе было взрывное устройство, которое лежало в автомобиле. Его взорвали дистанционно.

В начале сентября стало известно, что российский дипломат, а также охранник посольства РФ получили ранения в результате теракта около посольства в Кабуле. Взрыв произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям в очереди на получение визы. Всего в результате теракта погибли 25 человек.

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