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Турецкая прокуратура назвала теракт возможной причиной взрыва в Стамбуле

Евгений Белоусов
В мире
Турецкая прокуратура назвала теракт возможной причиной взрыва в Стамбуле
Фото: shutterstock

Прокуратура Стамбула рассматривает теракт в качестве причины взрыва на улице Истикляль. Об этом стало известно в воскресенье, 13 ноября.

Власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей, посвященных взрыву. Кроме того, генконсульство России в Стамбуле сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве, передает ТАСС.

На улице Истикляль, одной из самых популярных туристических улиц Стамбула, прогремел взрыв. Недалеко от улицы, на которой это случилось, находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

В октябре в результате нападения террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз погибли 15 человек. Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея. Еще 10 человек были ранены.

До этого трое злоумышленников проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт. Террористы проникли в участок под видом сотрудников правоохранительных органов.

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