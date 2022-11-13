Число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 81

Фото: shutterstock

Теракт на улице Истикляль в центре Стамбула совершила женщина. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

— Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек, — заявил он.

По словам турецкого вице-президента, число пострадавших при теракте увеличилось до 81 человека. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, передает слова политика ТАСС.

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности. Генконсульство РФ в городе сообщило, что россиян среди пострадавших при теракте нет.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва стал теракт. Как сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при взрыве погибли шесть человек. Он также подтвердил, что причиной взрыва является теракт. Президент пообещал, что все причастные к нему будут «наказаны по заслугам».