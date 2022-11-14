Опубликовано видео бегства подозреваемой в подрыве бомбы в Стамбуле

Фото: Telegram / РИА Новости

Видеокамера зафиксировала, как женщина, подозреваемая в подрыве бомбы в Стамбуле, убегает с места происшествия.

Видеоролик публикует РИА Новости.

До этого министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил, что турецкие правоохранители задержали женщину, которая предположительно оставила взрывное устройство на улице Истикляль в районе Бейоглу Стамбула.

По его словам, факты говорят о том, что подозреваемая имеет отношение к запрещенным в Турции и действующим в Сирии организациям — Рабочей партии Курдистана и Партии демократического единства. Соулу выразил уверенность, что обе эти организации причастны к совершению теракта.

Вечером в воскресенье, 13 ноября, в центре европейской части Стамбула прогремел взрыв. Число пострадавших при теракте в настоящий момент увеличилось до 81 человека. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Российских граждан среди них нет.

Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что у местного правительства есть две версии относительно террористической атаки. Согласно предположениям, в оставленном пакете находилось взрывное устройство, которое или взорвалось само по себе, или же кто-то запустил детонацию дистанционно.