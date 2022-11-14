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Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле

Егор Провоторов
В мире
Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле
Фото: shutterstock

Правоохранительные органы Турции задержали женщину, которая предположительно оставила взрывное устройство на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу в понедельник, 14 ноября.

По его словам, факты указывает на то, что подозреваемая относится к запрещенным в Турции и действующим в Сирии организациям — Рабочей партии Курдистана, а также Партии демократического единства. Обе эти организации причастны к совершению теракта, уверен Сойлу, слова которого приводит ТАСС.

Накануне министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у местного правительства есть две версии относительно террористической атаки в центре Стамбула. По его словам, у властей есть вариант, согласно которому в оставленном пакете находилось взрывное устройство, которое либо взорвалось само по себе или же кто-то запустил детонацию дистанционно.

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Число пострадавших при теракте в настоящий момент увеличилось до 81 человека. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Россиян среди них нет.

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