Подозреваемая в теракте в Стамбуле призналась в связях с РПК

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Подозреваемая в совершении взрыва на центральной улице Стамбула является гражданкой Сирии, она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции запрещенной организацией. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet в понедельник, 14 ноября.

— Нападавшая — гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Во время допроса призналась в своей связи с РПК, — цитирует сообщение РИА Новости.

Взрыв, о котором идет речь, произошел накануне вечером в центре европейской части Стамбула. По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, во время теракта пострадал 81 человек.

Позже министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у местного правительства есть две версии относительно террористической атаки в центре Стамбула. По его словам, есть вариант, согласно которому в оставленном пакете находилось взрывное устройство.

14 ноября турецкие СМИ сообщили о задержании женщины, которая подозревается в совершении теракта. Сотрудники правоохранительных органов зашли к подозреваемой домой, арестовали ее и провели обыск в помещении. В квартире были обнаружены пистолет и патроны.