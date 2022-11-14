Глава турецкого МВД раскритиковал США за неподобающую реакцию на теракт в Стамбуле

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Вашингтона на теракт в центре европейской части Стамбула, унесший, по предварительной информации, жизни шести человек.

— Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, — заметил глава ведомства в интервью Анадолу.

По словам Сойлу, турецким властям «особенно очевидна» неискренность тех, кого раньше можно было назвать союзниками Анкары. Он заметил, что такие псевдопартнеры прячут террористов в своих странах или дают им жизнь на оккупированных территориях и официально посылают им деньги, пишет РИА Новости.

При этом глава турецкого МВД не уточнил, что конкретно вызвало такое недовольство местных властей в реакции Соединенных Штатов на теракт в Стамбуле.

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Число пострадавших при теракте в настоящий момент увеличилось до 81 человека. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Россиян среди них нет.