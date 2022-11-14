Трое россиян пострадали при взрыве в Стамбуле

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Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле есть трое граждан Российской Федерации. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в генконсульстве.

По данным дипломатического представительства, жизни раненых россиян ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в центре европейской части Стамбула недалеко от российского консульства накануне вечером.

По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, в результате теракта пострадал 81 человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Россиян среди них нет.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что, согласно предположениям, взрывное устройство было оставлено в пакете. Оно могло быть взорвано само по себе или же детонация была запущена дистанционно.

Позже стало известно, что турецкие правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, оставила взрывное устройство на улице Истикляль в Стамбуле. В квартире у нее были обнаружены пистолет и патроны.

Подозреваемая является гражданкой Сирии. Она призналась, что имеет связи с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции запрещенной организацией.