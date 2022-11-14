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«Это послание»: глава МВД Турции намекнул на причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле

Араз Салехов
В мире
«Это послание»: глава МВД Турции намекнул на причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле
Фото: Unsplash

Турецкие власти считают, что Соединенные Штаты могут нести ответственность за теракт в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

— Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию, — цитирует его РИА Новости.

Взрыв произошел в центре европейской части Стамбула недалеко от российского консульства накануне вечером.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате теракта пострадал 81 человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Россиян среди них нет.

По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, предположительно, взрывное устройство было оставлено в пакете. Оно могло быть взорвано само по себе или же детонация была запущена дистанционно.

Позже стало известно, что турецкие правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, оставила взрывное устройство на улице Истикляль в Стамбуле. В квартире у нее были обнаружены пистолет и патроны.

Подозреваемая является гражданкой Сирии. Она призналась, что имеет связи с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции запрещенной организацией.

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