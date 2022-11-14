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«Рычаг давления»: кто и с какой целью мог устроить теракт в Стамбуле

Илья Ашуров

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«Рычаг давления»: кто и с какой целью мог устроить теракт в Стамбуле
Фото: shutterstock

Турецкие власти считают, что теракт в Стамбуле совершила Рабочая партия Курдистана (РПК). О возможной цели террористов и источниках их финансирования «Вечерней Москве» рассказал политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

По его словам, РПК готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими. Цель организации — отделение от турецкого государства и последующее создание независимого Курдистана. Однако Анкара не собирается давать независимость курдским группировкам.

— РПК не нужно ждать каких-то действий Турции для совершения теракта, — считает политолог. — Она борется с Анкарой и нацелена на сепаратизм.

Эксперт также отмечает, что РПК имеет «серьезную финансовую подпитку с Запада». Глава МВД Турции уже намекнул, что знает, откуда координировалось нападение, добавив, что страна «не принимает соболезнования американского посольства».

— США не устраивает, что Турция проводит чрезмерно независимую внешнюю политику: сближается с Россией, говорит о своих интересах, собирается активно сотрудничать с Китаем. Все это не укладывается в логику Вашингтона. Американцы используют курдский вопрос в качестве рычага давления на Анкару, — поясняет Ибрагимов.

Теракт, о котором идет речь, произошел вечером 13 ноября в центре Стамбула. В результате взрыва пострадал 81 человек, в том числе трое россиян. На следующий день полиция задержала предполагаемую исполнительницу теракта. Женщина призналась в связях с РПК.

Курдский вопрос

Противостояние курдов и турецкого государства уходит корнями в 1920-е годы. Тогда курды выступили на стороне Турции в войне с Грецией, за это Мустафа Кемаль Ататюрк пообещал им автономию. Однако свое обещание он не сдержал, и с 1925 года начались регулярные курдские восстания.

В 1980-х годах вооруженное сопротивление курдского народа возглавила Рабочая партия Курдистана (РПК). С тех пор Турция ведет с ней войну, называя РПК террористической организацией. Так, нынешние турецкие власти в мае 2022 года выразили протест против вступления Финляндии и Швеции в НАТО как раз из-за их поддержки «террористической организации» РПК.

В настоящее время в Турции проживают около 17 миллионов курдов, что составляет 20 процентов населения страны. Курды наделены такими же правами, как и все граждане Турции. Они представлены во всех сферах жизни общества, в том числе в парламенте.

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