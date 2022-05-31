Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО

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Турция ожидает от Швеции и Финляндии «необходимых шагов» для вступления в НАТО. Об этом во вторник, 31 мая, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

— Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

26 мая Эрдоган обсудил вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил Макрону, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» противоречат духу альянса.

До этого президент Турции в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсудил членство скандинавской страны в НАТО. Эрдоган заявил финскому коллеге, что игнорирование террористических угроз не соответствует духу Североатлантического альянса.