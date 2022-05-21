Эрдоган обсудил с президентом Финляндии вопрос членства страны в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсудил членство скандинавской страны в НАТО. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера в субботу, 21 мая.

Эрдоган заявил Ниинистё, что игнорирование террористических угроз не соответствует духу североатлантического альянса, а также напомнил финскому коллеге о естественном праве Турции ожидать поддержки в борьбе с явной угрозой «национальной безопасности и народу», передает ТАСС.

До этого стало известно о призыве США исключить Анкару из Североатлантического блока. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения Вашингтона, стали попытки Турции выторговать для себя преимущества в обмен на согласие включить в состав НАТО Финляндию и Швецию.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что Анкара проводит политику, враждебную членам альянса, и продолжает сотрудничать с Москвой, покупая у нее военную технику.

Тем не менее Штатам присутствие Турции в составе НАТО крайне необходимо, так как это крупная военная держава, чья армия по мощи занимает второе место в мире. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.