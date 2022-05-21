«США создадут себе проблему»: к чему приведет исключение Турции из НАТО

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Вашингтону присутствие Турции в составе НАТО крайне необходимо, так как это крупная военная держава, чья армия по мощи занимает второе место в мире. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя весть о призыве США исключить Анкару из Североатлантического блока.

По словам эксперта, именно военные являются гарантом американских интересов в Турции. Но есть большая проблема в лице президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, который своевольничает, что абсолютно невыгодно Штатам, подчеркнул спикер.

Одним из таких недопустимых жестов, как считают власти США, стал разгром турецким главой национальной армии:

— Что же сделал Эрдоган? Он перехватил власть над армией, чего никогда ранее в этой республике не было. В доэрдогановскую эпоху именно военные были вправе диктовать свои требования стране. А эти требования, как правило, соответствовали интересам Вашингтона.

Именно революционный и реформаторский дух действующего главы Турции так «раздражает» Соединенные Штаты:

— Ко всему прочему, Эрдоган ведет активную внешнюю политику, и его главная мечта — создать так называемую великую турецкую державу, собрав под своим крылом весь мусульманский мир, что отнюдь не в интересах заокеанского политического истеблишмента.

Собеседник «ВМ» уточнил: если США всерьез выдвигают требования по исключению Анкары из альянса, это означает, что минусов от действий Эрдогана намного больше, чем плюсов:

— Но в Вашингтоне не понимают, что выход Турции из НАТО приведет к образованию нового военно-политического блока, который создадут новоиспеченные союзники — Россия, Турция и Китай. Что очень выгодно нам!

Таким образом, НАТО и США создадут себе большую проблему, убежден Журавлев. Но, видимо, присутствие Эрдогана и Турции в Североатлантическом альянсе стало максимально невыносимым для всех членов военно-политического блока, поэтому такого сценария не избежать, заключил спикер.

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения Вашингтона стали попытки Анкары выторговать для себя преимущества в обмен на согласие включить в состав НАТО Финляндию и Швецию. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что Турция проводит политику, враждебную членам альянса, и продолжает сотрудничать с РФ, покупая у нее военную технику.